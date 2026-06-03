Какие продукты могут вызвать тяжесть в желудке

Россиянам объяснили, почему жареное, жирное мясо с хлебом и неподготовленные бобовые вызывают тяжесть в желудке. Это может указывать не на сытость, а на пищеварительный стресс.

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"Тяжёлая" еда – это пища, которая долго задерживается в желудке и перегружает ферментные системы. Чаще всего проблема не просто в объёме еды, а в составе и способе приготовления.

Главные причины тяжести:

жареный жир, особенно фритюр и повторно нагретое масло;

жирное мясо с картофелем, хлебом или другой мучной едой;

слишком горячая или ледяная пища;

продукты, которые плохо подготовлены к приготовлению, например незамоченные бобовые.

При жарке образуются трансжиры. Такая еда может находиться в желудке до 5–6 часов. Из-за этого растёт риск заброса желчи в желудок и появляется ощущение тяжести.

Жирное мясо с картофелем и хлебом – не лучшее сочетание. Белкам нужна кислая среда, углеводам – другая. В итоге пищеварение тормозит, а желудок работает с перегрузкой.

Если к тяжести добавляются горечь во рту по утрам или тупая боль справа под рёбрами, это может быть не гастрит, а застой желчи. Тут лучше не гадать и обратиться к врачу.

Как помочь пищеварению:

не жарить мясо до корки, лучше томить при низкой температуре;

бобовые замачивать на 8–10 часов;

не сочетать плотное мясо с мучным;

подавать мясо и рыбу с зеленью и овощами;

есть пищу комфортной температуры – примерно 37–40 °C;

не перегружать еду гидрогенизированными жирами.

Стоит придерживаться простого ориентира: если через 30–40 минут после еды резко клонит в сон, организм не получил нормальное питание, а столкнулся со стрессом. Об этом пишет издание Ugra-news.ru со ссылкой на экспертов Роспотребнадзора по Югре.