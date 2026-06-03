Эксперт ответил, почему толстым россиянам не поможет раздача еды

Эндокринолог Калинчев заявил, что бесплатные "полезные" продукты не спасут россиян от ожирения.

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Ранее Егор Коськов, депутат муниципального округа Внуково и руководитель центра исторического наследия ЦА ЛДПР, предложил бесплатно обеспечивать диетическими продуктами россиян с лишним весом. По его мнению, главная помеха на пути к стройности – это то, что качественное питание для многих людей в РФ попросту недоступно.

Эндокринолог Алексей Калинчев считает, что бесплатные наборы "полезных" продуктов не решат проблему ожирения в России.

– Дело совсем не в льготном питании. Ожирение во всем мире – это проблема двух ключевых факторов. Во-первых, гиподинамия, то есть дефицит физической активности. Во-вторых, избыток высококалорийной пищи. Это два основных фактора. Все остальное лишь добавляется к ним, – отметил медик.

Также к главным причинам лишнего веса он отнес хронический стресс и привычку "заедать" психологический дискомфорт.

Врач не согласен с идеей, что россияне набирают вес из-за недоступности здорового питания. Он говорит, что нужные для похудения продукты есть в обычных недорогих супермаркетах.

Калинчев считает, что люди с пищевой зависимостью не начнут есть овощи и рыбу только потому, что их выдали бесплатно. Такие продукты могут просто отдать или продать.

По мнению эксперта бороться с ожирением нужно не продуктовыми наборами, а изменением образа жизни, снижением стресса, повышением активности и работой с пищевыми привычками. Об этом пишет Pravda.Ru.