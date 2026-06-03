Офтальмолог дала неожиданные советы, как сохранить зрение

Врач Курачинова рассказала, что для здоровья глаз важно следить за уровнем холестерина.

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Чтобы поддерживать здоровье глаз, стоит контролировать уровень холестерина в организме, рассказала офтальмолог Зарина Курачинова. По ее словам, хронические болезни, включая диабет и гипертонию, тоже могут плохо сказываться на состоянии сетчатки.

– Контролируйте хронические заболевания. Глаза тесно связаны с состоянием сосудов и обменом веществ. Повышенное артериальное давление, нарушения холестерина и другие системные проблемы могут отражаться на сетчатке и зрительном нерве, – отметила Курачинова в беседе с NEWS.ru.

Иногда именно офтальмолог во время осмотра первым замечает признаки повышенной нагрузки на сосуды. При сахарном диабете особенно важно регулярно проверять глазное дно, даже если зрение вроде бы не ухудшилось, предупредила Курачинова.

Она добавила, что многие пациенты привыкли воспринимать зрение отдельно от общего состояния организма. Однако изменения сетчатки при диабете могут долго развиваться без заметных симптомов.