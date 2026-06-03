Профессор рассказала, кому нельзя обойтись без йодированной соли

Некоторым людям она жизненно необходима. Доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская в беседе с «Чемпионатом» рассказала, для кого йодированная соль особенно полезна.

По словам эксперта, йод жизненно необходим для синтеза тиреоидных гормонов и нормального развития мозга плода и ребёнка. При этом общее потребление соли не должно превышать 5 граммов в сутки у взрослых.

Особенно важна йодированная соль для четырёх групп.

Беременные и кормящие женщины. В этот период потребность в йоде возрастает до 220-250 мкг в сутки. Дефицит микроэлемента грозит нарушениями когнитивного развития ребёнка, повышает риск выкидышей, мертворождений и врождённого гипотиреоза.

Дети и подростки. Йод необходим для нормального роста, развития центральной нервной системы и профилактики эндемического зоба. Массовые программы йодизации соли в регионах с дефицитом доказали свою эффективность в снижении заболеваемости кретинизмом и улучшении когнитивных показателей, подчёркивает Каневская.

Взрослые и пожилые люди в йододефицитных регионах. Речь идёт о континентальных и горных районах, удалённых от моря, где мало морепродуктов в рационе. Им йодированная соль помогает предотвратить гипотиреоз, зоб и ухудшение памяти.

Веганы и сторонники строгих растительных диет. Отказ от рыбы и морепродуктов повышает риск дефицита, поэтому таким людям необходимо специально следить за источниками йода.

В то же время Светлана Каневская предостерегает от избыточного потребления йода. Верхний допустимый уровень для взрослых — около 1100 мкг в сутки. Переизбыток может спровоцировать дисфункцию щитовидной железы у предрасположенных лиц.

«Стратегия «много — не значит хорошо», обязательно нужна мера», — подчеркнула врач.

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