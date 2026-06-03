Тренер назвал лучшее время суток для занятия спортом

Тренироваться можно в разное время, выбирая лучшее для себя. Главное — делать это регулярно.

«Лучшее время для тренировки - то, когда вы вышли на пробежку! Самое сложное для новичков — встроить занятия в ежедневную рутину, и чем меньше тут сложностей, тем выше шанс регулярно тренироваться. Ученые до сих пор ведут споры, какое время эффективнее для снижения веса, но мы не можем годами ждать их окончательного вердикта», - рассказал «Свободной Прессе» старший преподаватель кафедры спортивного совершенствования ЮУрГУ (Южно-Уральский государственный университет), основатель и главный тренер Академии бега и триатлона «Ezhovteam» Владимир Ежов.

Плюсы и минусы занятия спортом по времени

«Утром уровень энергии может быть ниже, т.е. интенсивность недостаточная, также мышечная температура еще низкая и требуется очень тщательная разминка. У кого-то могут быть проблемы с ранними вставаниями. Но считается, что можно сжечь чуть больше жира», - отметил тренер.

Днем, наоборот, высокая производительность. Это даст больший расход калорий, но трудно выбраться из-за текущей занятости. А также летом может быть слишком жарко — это некомфортно, и даже опасно.

«Вечером также хорошая производительность, дела закончены и можно потренироваться побольше. Но есть риск пропуска из-за усталости или незапланированных встреч. Также у некоторых поздние тренировки могут нарушить сон из-за выброса адреналина и кортизола», - резюмировал тренер.

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