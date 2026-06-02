Врач назвал лучший напиток для похудения

Утренняя чашка кофе может помочь в борьбе с лишним весом.

Об этом в интервью NEWS.ru заявила врач-терапевт Анна Иванова. По её словам, популярный во всём мире бодрящий напиток без сахара запускает процессы, помогающие тратить энергию даже в состоянии покоя.

«Кофеин ускоряет термогенез – процесс выработки тепла организмом, – пояснила медик. – Это заставляет нас тратить больше энергии, даже когда мы находимся в покое. Её часть берётся из жировых запасов, которые начинают активнее расщепляться».

Правильное употребление кофе, добавила Иванова, способно снизить риск развития диабета второго типа: кофеин улучшает чувствительность клеток к инсулину, благодаря чему сахар из крови усваивается правильно.

Ещё один плюс кофе, подчеркнула она, – способность подавлять аппетит.