Гастроэнтеролог рассказал, как снизить вред от обильного ужина перед сном

Способы минимизации негативных последствий плотного позднего ужина в беседе с NEWS.ru раскрыла гастроэнтеролог Вероника Корнилова.

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По словам врача, обильная еда перед сном может спровоцировать рефлюкс — заброс желудочной кислоты в пищевод. Особенно это опасно для людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. В результате страдает слизистая, возникает воспаление и изжога.

Чтобы минимизировать вред, специалист рекомендует носить свободную одежду. Тесные пояса, корсеты и утягивающие вещи усиливают давление на живот и ухудшают ситуацию. Также следует спать на высоких подушках. Две-три подушки помогут уменьшить заброс кислоты во время сна.

Также врач советует принимать ферментные препараты. Лучше выбирать формы с минимикросферами или микротаблетками — они работают эффективнее.

Корнилова подчёркивает: чем позже ужин, тем он должен быть легче. Если избежать позднего приёма пищи не получается, стоит хотя бы сделать его менее калорийным и объёмным.