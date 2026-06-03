Нутрициолог раскрыла, что может мешать похудеть летом

Нутрициолог Анна Слип объяснила россиянам, почему летом вес может расти, даже если есть почти не хочется.

Летом вес нередко увеличивается несмотря на сниженный аппетит – чаще всего из-за сладких напитков, мороженого и алкоголя, рассказала NEWS.ru психолог и нутрициолог Анна Слип. По ее словам, в жару мозг приглушает чувство голода, зато сильнее тянет на прохладные напитки.

– В жару меньше хочется есть: мозг сам тормозит аппетит. Переваривание еды разогревает тело, а в зной это невыгодно организму. Гормон голода грелин падает, а гормоны сытости растут. При этом в жару не тянет к еде, но хочется холодного и жидкого, – отметила эксперт.

В итоге лимонад и эскимо воспринимаются как легкое освежение, хотя на деле это сахар и лишние калории. Вес зависит от баланса: если калорий приходит больше, чем расходуется, лишнее откладывается в жир. По словам Слип, летом такой перебор набирается незаметно: к привычному рациону добавляются сладкие напитки, мороженое и сезонные фрукты. По отдельности вроде мелочь, а вместе легко выходит суточный избыток калорий.

Специалист добавила, что жара и длинный световой день могут ухудшать сон, а недосып повышает уровень грелина – того самого гормона голода, передает телеканал "Саратов 24". Также нутрициолог отметила, что летом продажи холодных напитков и мороженого в России вырастают на 40–50%.