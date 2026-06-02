Назван способ сделать пельмени полезнее

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева рассказала, как сделать пельмени полезнее. Свой способ она назвала в беседе с изданием UfaTime.ru.

Чтобы пельмени были полезнее, Белева посоветовала добавлять в тесто цельнозерновую муку. Она должна занимать хотя бы треть от общего объема муки, уточнила доктор. Замешивать тесто врач порекомендовала на теплой воде с добавлением щепотки соли и оливкового масла.

Для начинки доктор призвала использовать нежирное мясо: куриную грудку, индейку или молодую телятину. Белева добавила, что в нее обязательно нужно добавлять репчатый лук, морковь и пучок свежей зелени, чтобы в пельменях была клетчатка.

Диетолог также посоветовала варить пельмени, а не жарить или запекать их. Заправить готовое блюдо Белева порекомендовала ложкой 10-процентной сметаны или йогурта, а также зеленью. Хорошим гарниром к пельменям она назвала свежие овощи или квашеную капусту.

По словам врача, пельмени рекомендуется есть не чаще двух раз в неделю, причем одну порцию лучше ограничить 150 граммами.

«Даже при хроническом панкреатите в стойкой ремиссии такие пельмени проходят на ура, если нет индивидуальной непереносимости. А здоровому человеку вообще красота — и вкусно, и живот не болит», — добавила Белева.

