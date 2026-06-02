Врач объяснил, как на организм влияют резкие изменения погоды

Резкие перепады температуры - с жары на холод и обратно - могут быть даже более опасны, чем сами по себе экстремальные значения, считает доцент кафедры факультетской терапии и заведующая учебной частью кафедры Пироговского университета Татьяна Пинчук.

По словам врача, после резкого похолодания пациенты часто жалуются на боли, что связано с физиологическими реакциями организма.

Эксперименты на животных показали, что при резком охлаждении снижается уровень ключевых противовирусных цитокинов, уменьшается экспрессия рецепторов врожденного иммунитета TLR4 и одновременно растут гормоны стресса - адреналин и адренокортикотропный гормон, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на эксперта.

В итоге клеточный иммунитет подавляется, что повышает восприимчивость к вирусным инфекциям. Аномальная жара - это не просто неудобство, а реальная угроза здоровью, а резкое похолодание - настоящий стресс, игнорировать который опасно.

Китайские ученые проанализировали данные по 272 городам за 2013-2015 годы и выяснили, что каждый градус суточной температурной изменчивости (разница между дневным максимумом и ночным минимумом за 2-7 дней) повышает общую смертность на 0,8%, а число обращений в реанимацию и отделения неотложной помощи по поводу сердечно-сосудистых болезней - на 3,6%. Доля смертей, связанных именно с перепадами температур, достигает 5% (от инсультов) и 7% (от респираторных заболеваний и ХОБЛ).

Чтобы защитить себя во время жары, следует избегать нахождения на улице с 11 до 16 часов, пить воду до появления чувства жажды, использовать кондиционер или вентилятор - ночной отдых в прохладе критически важен. При резком похолодании не стойте под струей кондиционера после улицы и одевайтесь слоями.