В чем опасность выпечки без упаковки из супермаркетов

Выпечка без упаковки из супермаркетов может быть опасна, поскольку некоторые покупатели не пользуются щипцами, трогают ее руками и кладут обратно на прилавок. Из-за этого есть риск получения пищевых инфекций, предупредила диетолог Марина Макиша. Ее слова передает «Ридус».

«Так можно получить стрептококки, стафилококки, вплоть до гепатита А. Все это может передаваться через руки. Поэтому продукты питания в любом случае должны храниться на прилавках таким образом, чтобы никто не трогал их руками», — сказала специалист.

Диетолог Нурия Дианова также предупредила о вероятности оседания на открытой выпечке плесени, которая может быть занесена на обуви с улицы. В этой связи она не рекомендовала покупать хлебобулочные изделия без упаковки людям со слабым желудочно-кишечным трактом, детям, беременным, пожилым и людям с циррозом печени или онкологическими заболеваниями, проходящим терапию.

Ранее на выпечке, лежащей на прилавке одного из сетевых продуктовых магазинов в Москве, заметили таракана. Покупатель зафиксировал, как насекомое ползет по самсе без упаковки.

Гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Анастасия Гостроус заявила, что выпечка — один из самых вредных завтраков. Она провоцирует повышенное газообразование и может вызвать изжогу.