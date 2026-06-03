Какую опасность несут народные средства против потери волос

Трихолог Кохас предупредила россиян, что средства от облысения без назначения могут привести к бесплодию.

© Vse42.ru

Стремление быстро избавиться от залысин или остановить выпадение волос нередко подталкивает людей к рискованным решениям: покупке сильнодействующих препаратов без рецепта, советам из интернета и рекомендациям нейросетей.

Врач-трихолог Ольга Кохас в разговоре с "Радио 1" призвала не идти этим путём. Она отметила, что причины облысения часто куда сложнее, чем кажется на первый взгляд, а популярные средства для роста волос могут нести реальную опасность. По ее словам, многие пациенты даже не подозревают, что проблема могла начаться вовсе не из-за неподходящего шампуня или нехватки витаминов.

Облысение случается из-за реакции волос на пластическую операцию, антибиотики или инъекции. Организм может отреагировать на медицинское вмешательство с отсрочкой, и человек будет безуспешно лечить "лысину" народными методами, теряя драгоценное время, – сказала медик.

Специалист отметила, что особенно настораживают так называемые "активные" компоненты в препаратах для роста волос. Многие люди попросту не понимают, что именно наносят на кожу головы, а такие средства нужны далеко не всем. Особенно осторожными стоит быть девочкам, потому что всё это может обернуться разными последствиями, вплоть до бесплодия, предупредила врач.

Она подчеркнула, что облысение – не та ситуация, где срабатывает логика "помогло другим – поможет и мне". Агрессивные стимуляторы роста могут стоить вам репродуктивного здоровья, а вашей кошке – жизни. Первый шаг к густым волосам – не аптека, а консультация трихолога.