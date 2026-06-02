Диетолог рассказала, какие фрукты лучше всего утоляют жажду

Диетолог Виктория Кострова объяснила в беседе с «Чемпионатом», какие фрукты лучше всего утоляют жажду, а какие — обезвоживают. Она рассказала, что утоление жажды фруктами зависит не столько от количества жидкости в плодах, сколько от баланса между минеральными веществами: натрием, калием, магнием, кальцием, хлоридами и сахаром. В жару лучше всего выбирать фрукты и ягоды, работающие как природные изотоники, предотвращающие обезвоживание.

«Абсолютный чемпион по утолению жажды, хоть с ботанической точки зрения это ягода, — арбуз: он на 92% состоит из воды и богат калием. Отлично спасают от жары грейпфруты, зелёные яблоки, смородина, вишня: их лёгкая кислинка стимулирует слюноотделение и быстро убирает сухость во рту, а низкое содержание фруктозы, природных сахаров, не провоцирует скачков инсулина», — сказала эксперт.

К фруктам, что, напротив, усиливают жажду, относятся: виноград, переспелые бананы, инжир, сладкая черешня и любые сухофрукты. В них содержится высочайшая концентрация природных сахаров, организму требуется дополнительная вода, чтобы их усвоить, для этого он начинает усиленно забирать её из клеток. Старайтесь избегать и соков, в них нет клетчатки, это концентрат фруктозы, который только спровоцирует жажду и отёки.

