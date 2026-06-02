Врач развеял миф о пользе кофе с маслом

Иногда можно встретить утверждения, что кофе с маслом полезнее, чем кофе с молоком. Якобы оно помогает ускорить метаболизм, повысить энергетический обмен и надолго снизить чувство голода. Однако на деле все наоборот, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Алина Гаврилова.

«На практике все выглядит иначе. Когда жир поступает в желудок, он действительно может на некоторое время усилить чувство сытости, поскольку замедляет эвакуацию содержимого из желудка. Но это не делает такой напиток полноценным приемом пищи. Если завтрак состоит только из кофе с маслом, он получается калорийным, но несбалансированным. В нем практически нет белка, нет полноценного набора витаминов, минералов и других необходимых питательных веществ. Если посмотреть на пищевую ценность масла гхи, то в 100 граммах продукта содержится около 99 граммов жира, при этом белка — 0 граммов, углеводов — около 0,6 грамма. То есть это почти чистый жир», — рассказала доктор.

По словам врача, кофе с молоком, наоборот, в этом смысле выглядит более благоприятным вариантом, поскольку молоко содержит не только жиры, но и белок.