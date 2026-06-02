Дыхание и работа с образами: две техники для снижения уровня стресса

На Всероссийском форуме специалистов помогающих профессий «Балинтовская весна» в Новосибирске обсудили актуальные вопросы профилактики профессионального выгорания.

Прикладной кинезиолог, специалист по эмоциональной коррекции Сергей Никитин в ходе выступления представил две простые практики, направленные на снижение уровня стресса, и объяснил физиологические механизмы реакции организма на внешние нагрузки.

В рамках форума эксперт обратил внимание, что стресс – это не просто плохое настроение, а специальная защитная программа организма. Когда на психику и тело воздействуют внешние требования или факторы, организм автоматически запускает набор физиологических реакций, чтобы вернуть внутреннее равновесие.

Специалист выделил два типа стресса. Острый стресс – реакция «здесь и сейчас», когда тело мобилизуется для немедленного решения задачи. Хронический стресс возникает при периодическом повторении нагрузок, часто связанных с профессиональной деятельностью: в этом случае организм работает на износ, что повышает риски развития синдрома эмоционального выгорания.

Для коррекции стрессовых состояний Сергей Никитин предложил две доступные техники, которые можно применять самостоятельно.

Первая практика: Вспомнить умеренную стрессовую ситуацию. Оценить уровень субъективного дискомфорта по шкале от 1 до 10, запомнить значение. Удерживая образ в голове, выполнять движения глазами право-влево в течение 15 секунд. Сделать глубокий вдох и выдох. Повторно оценить уровень дискомфорта. Вторая практика: Вспомнить умеренную стрессовую ситуацию. Оценить уровень субъективного дискомфорта по шкале от 1 до 10, запомнить значение. Закрыть глаза, удерживая образ в голове. Выполнить медленный вдох на 6 счётов, затем медленный выдох также на 6 счётов. Сделать глубокий вдох и выдох. Повторно оценить уровень дискомфорта.

Обе техники направлены на быстрое снижение субъективного напряжения, просты в выполнении и не требуют специальной подготовки. Они могут использоваться не только специалистами помогающих профессий в рамках профилактики профессионального выгорания, но и любыми людьми в повседневной жизни – при возникновении стрессовых ситуаций, эмоционального переутомления или необходимости быстро восстановить внутреннее равновесие.