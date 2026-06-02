Какая рыба поддержит сосуды лучше БАДов

Жирная дикая рыба из холодных морей считается одним из лучших источников омега-3 жирных кислот. Причем, когда они поступают с едой, организм усваивает их эффективнее, чем из биодобавок, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

В разговоре с Pravda.Ru специалист объяснила, что для пользы здоровью лучше выбирать именно дикую рыбу, которая выросла в естественных условиях. В аквакультурах состав жирных кислот в сельди, семге или форели во многом зависит от того, каким комбикормом кормили рыбу и были ли в нем специальные добавки. Чтобы сохранить максимум полезных свойств, оптимально брать малосольную рыбу или запекать ее при невысокой температуре.

– Если регулярно включать в рацион жирную рыбу два-три раза в неделю, организм будет защищен от воспалений. Замечательная альтернатива дорогим сортам – обычная сельдь, скумбрия или сардины. В остальные дни дефицит можно восполнять льняным маслом или грецкими орехами, – поделилась медик.

Врачи напоминают: здоровье сосудов зависит не от одного продукта, а от общего подхода к питанию. Омега-3 жирные кислоты работают как мощный противовоспалительный фактор: они помогают убирать "плохой" холестерин и выводить его из организма. Также они мешают холестериновой бляшке становиться нестабильной. По словам Соломатиной, особенно опасна именно окисленная бляшка: она может оторваться, привести к образованию тромба и спровоцировать серьезную сосудистую катастрофу.