Как выбрать зубную пасту для защиты эмали

Зубная паста является лишь вспомогательным инструментом в борьбе с кариесом, тогда как основу профилактики составляет качественное механическое удаление зубного налета. Об этом заявила ассистент кафедры терапевтической стоматологии ИС Пироговского университета, врач стоматолог-терапевт Анастасия Хритова. Эксперт рассказала, на какие активные компоненты в составе стоит обращать внимание при покупке, почему слюна выступает естественным щитом для эмали и как меняются правила гигиены полости рта с возрастом.

© Сибмеда

Механическая чистка важнее состава

По словам стоматолога, даже самое качественное средство бессильно, если человек чистит зубы нерегулярно или нарушает технику чистки. Главная задача ежедневной гигиены – не просто нанести средство на зубы, а физически удалить бактериальный налет. Для этого необходимы правильно подобранная щетка, достаточное время чистки и использование дополнительных средств, таких, например, как зубная нить.

Фтор, гидроксиапатит и ксилит: как читать этикетку

Паста служит для того, чтобы усилить защитные свойства эмали и запустить процессы реминерализации – восполнения утраченных минералов. Врач отметила, что при выборе средства необходимо искать в составе следующие компоненты.

Фтор. Ключевой элемент для укрепления эмали и повышения ее устойчивости к кислотам. Для взрослых эффективная концентрация фтора должна составлять не менее 1000 ppm. Превышать дозировку без назначения врача не стоит, так как она подбирается индивидуально.

Кальций, фосфаты и гидроксиапатит. Эти вещества близки к природной минеральной основе зуба. Пасты с гидроксиапатитом особенно показаны людям с повышенной чувствительностью и ослабленной эмалью, так как они помогают «запечатывать» микроскопические повреждения на поверхности зуба.

Ксилит. Натуральный сахарозаменитель, который хитро «обманывает» кариесогенные бактерии. Микроорганизмы пытаются переработать ксилит, но не могут этого сделать, из-за чего не выделяют разрушающую эмаль кислоту.

Иллюзия сладкой жизни: настоящий враг эмали

Принято считать, что кариес возникает исключительно из-за обилия сладкого в рационе. На самом деле сахар сам по себе не разрушает зубы. Механизм выглядит иначе: бактерии, обитающие в зубном налете, перерабатывают любые углеводы и выделяют кислоту. Именно эта кислота вымывает из эмали кальций и фосфаты (процесс деминерализации), делая ткани зуба уязвимыми до образования полости. Следовательно, контроль над налетом – главная линия обороны.

Фактор возраста и детская гигиена

Стоматолог обратила внимание на физиологические особенности, влияющие на здоровье полости рта. С возрастом у многих пациентов снижается слюноотделение. Слюна – это естественная защитная система организма: она омывает зубы, механически очищает их и поставляет минералы для реминерализации эмали. При нехватке слюны риски развития кариеса существенно возрастают.

Отдельного подхода требует детская стоматология. Детские пасты содержат сниженную концентрацию фтора и других активных веществ. Это продиктовано не только незрелостью эмали и слизистой ребенка, но и тем, что малыши часто не умеют правильно сплевывать средство, что грозит избыточным поступлением фтора в организм.

Формула комплексной защиты

Анастасия Хритова подчеркивает, что профилактика кариеса не терпит упрощений. Зубная паста – это важный, но не единственный элемент заботы о здоровье полости рта. Комплексный подход включает ежедневную качественную гигиeну, контроль над рационом и регулярные осмотры у стоматолога, который поможет подобрать индивидуальную программу ухода с учетом состояния зубов и десен пациента.