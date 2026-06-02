За сколько может восстановиться печень, если перестать пить

При полном соблюдении трезвости улучшение наступает через 1–3 месяца, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Печень — это орган, который действительно способен восстанавливаться. Именно поэтому многие люди годами живут с ощущением, что «организм справится» и «печень все равно регенерируется». В этом есть доля правды. Но существует очень тонкая и очень важная грань: до определенного момента изменения обратимы, а после — уже нет. Важнейший момент: печень не болит! В ней просто нет болевых рецепторов. Человек может годами пить, разрушая орган, и не чувствовать ни дискомфорта, ни тяжести. Появление болей в правом подреберье обычно означает проблемы с желчным пузырем или растяжение капсулы печени (что бывает уже на поздних стадиях, например, при циррозе или раке). Поэтому рассчитывать на сигнал в виде боли — это означает дождаться уже крайне запущенной стадии», — объяснил врач.

По словам нарколога, восстановление печени возможно только в случае полного отказа от алкоголя. Степень и скорость восстановления зависят от того, насколько далеко зашел процесс.

«Жировая болезнь печени — начальная стадия, обратима полностью. При отказе от спиртного жировые отложения в клетках печени начинают исчезать уже через 2–4 недели, а через 3–6 месяцев орган может вернуться к нормальному состоянию. Алкогольный гепатит — воспаление печени. Не путать с вирусными гепатитами. При полном соблюдении трезвости улучшение наступает через 1–3 месяца, но полное восстановление может занять до года и более в отдельных случаях. Здесь большое значение имеют питание, наличие сопутствующих заболеваний, вирусных гепатитов, ожирения, сахарного диабета, а также возраст пациента. Наиболее серьезная ситуация — цирроз печени. На этой стадии часть ткани печени заменяется рубцовой тканью, которая уже не выполняет свою функцию. Как шрам на коже: он держит форму, но не обладает функциями кожи (не вырабатывает пот, не растут волосы, не чувствует прикосновения)», — рассказал врач.

При циррозе полный возврат к исходному состоянию уже невозможен.

При этом даже при циррозе может сохраняться какая-то часть здоровых клеток, которые продолжают работать. Поэтому при полном отказе от алкоголя функцию можно частично компенсировать, существенно замедлить прогрессирование болезни, снизить риск осложнений и улучшить качество и продолжительность жизни. Еще раз хочу отметить, что печень начинает восстанавливаться только при полном прекращении употребления алкоголя. Даже эпизодические срывы поддерживают хроническое воспаление и препятствуют регенерации тканей», — заключил врач.