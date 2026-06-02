Врач объяснила, что хуже употребления жирной колбасы

Терапевт и гастроэнтеролог Ольга Сухарева прокомментировала набирающие популярность рилсы, где утверждается, что употребление сосисок или колбасок, это все равно что выкурить сигарету. В некоторых роликах утверждается, что рак может вызвать даже одна порция.

Есть данные о том, что каждые 50 граммов переработанного мяса в день повышают риск колоректального рака примерно на 18%.

Ольга Сухарева, отвечая на ролики нутрициологов, отметила, что есть принципиальный момент. С одной стороны переработанное мясо (колбасы, сосиски, бекон и так далее), как и табак, относятся к канцерогенам группы 1 по классификации International Agency for Research on Cancer/МАИР.

"Но это не означает, что они одинаково опасны. Группа 1 у МАИР означает: есть убедительные доказательства, что фактор вызывает рак у людей. Но она никак не определяет силу риска", - уточнила врач в своем ТГ-канале.

Ежедневное курение, конечно, вреднее даже ежедневного потребления колбасы.

"У курильщика риск рака легкого может быть выше в 15-30 раз по сравнению с некурящим", - приводит данные врач.

Также терапевт перечислила самые полезные продукты для восстановления кишечника - в том числе, после курса антибиотиков. В первой части списка - натуральные йогурты без подсластителей, кефир и ацидофилин, квашеная капуста, кимчи, зеленые бананы (они содержат нужный резистентный крахмал) и овсянка, которая является источником бета-глюканов и пребиотической клетчатки.

Цикорий, оливковое масло extra virgin, черника, какао и бобовые - также в списке.