Названа смертельная доза кофеина в крови

Смертельная концентрация кофеина в крови составляет 80-100 мг/л и выше - это около 100-150 чашек эспрессо, однако летальный исход маловероятен из-за невозможности физически выпить такой объем жидкости за короткое время. Об этом сообщил ТАСС замдиректора института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ), доктор биологических наук Михаил Хвостов.

"Передозировка кофеина возможна и представляет собой подтвержденную медицинскую проблему. Смертельной считается концентрация кофеина в крови на уровне 80-100 мг/л и выше, что соответствует приему десятков граммов чистого порошка или большого количества таблеток. Это примерно 100-150 чашек эспрессо. Смерть от обычного кофе (даже очень крепкого) маловероятна из-за невозможности физически выпить такой объем жидкости за короткое время и из-за рвотного рефлекса", - сказал собеседник агентства.

Хвостов уточнил, что критические эффекты, такие как судороги и фибрилляция желудочков, развиваются при концентрации от 15 мг/л. По его словам, кофеин воздействует на нейроэндокринные системы, регулирующие сердечный ритм, и при передозировке прямо приводит к фатальным аритмиям. При этом употребление кофе с молоком (капучино, латте) не снижает токсичности кофеина, а лишь разбавляет концентрацию напитка.

Врач отметил, что наиболее уязвимы три категории: спортсмены (особенно бодибилдеры, сочетающие высокие дозы с интенсивными тренировками), психиатрические пациенты (39% случаев, чаще с депрессией) и младенцы. Он добавил, что подростки часто и быстро пьют кофе и энергетики в больших объемах, не ощущая дозы, однако детский организм перерабатывает кофеин значительно медленнее (летальная доза около 35 мг/кг). "Опасность создает взаимодействие кофеина с распространенными лекарствами: усиливает токсичность при совместном приеме с антидепрессантами, антипсихотиками, седативными средствами, а также с оральными контрацептивами, которые замедляют выведение кофеина из организма", - обратил внимание эксперт.