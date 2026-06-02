Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть персики

В России начался сезон персиков. Любимый многими фрукт содержит большое количество витаминов и минералов, однако в некоторых случаях он способен навредить здоровью. Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, кому есть персики не рекомендуется.

По словам специалиста, есть эти фрукты не стоит людям с проблемами ЖКТ (так как они нарушают кислотность желудка), сахарным диабетом (из-за повышенной сладости), индивидуальной пищевой непереносимостью, аллергическими реакциями и в период обострения язвы или гастрита.

Также Писарева дала рекомендации по хранению фрукта: после покупки лучше извлечь фрукты из полиэтиленового пакета, причем не стоит сразу мыть все плоды. Также в первую очередь лучше съесть более спелые персики, а жесткие оставить до полного созревания.

— В пакете фрукт быстро испортится из-за образования конденсата, который способствует развитию плесени. Чтобы персики быстрее поспели, можно положить их в бумажный пакет в теплое место и рядом с яблоками, — отметила Писарева.

