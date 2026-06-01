Диетолог подсказал простой способ снизить риск смерти

Диетолог Мутанна Абусаада подсказал простой способ снизить риск смерти на девять процентов. Об этом пишет издание HuffPost.

© Lenta.ru

По словам Абусаады, для этого достаточно внести небольшое изменение в ежедневное меню: заменить животный белок на растительный, причем не весь, а в количестве, равном трем процентам от общей калорийности рациона. В результате риск развития рака снизится на пять процентов, а смерти — на девять, подчеркнул доктор.

Более того, таким способом можно укрепить здоровье сердца, добавил он. Если же заменить пять процентов от общей калорийности рациона на растительный белок, то польза для сердца только увеличится, утверждает врач.

Ранее кардиолог Ася Эсембиева рассказала о губительных для сердца привычках. Она предупредила, что при гипертонии кофе способен резко повышать артериальное давление.