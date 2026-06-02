Почему с возрастом тускнеют волосы

С возрастом волосы на голове часто теряют свой насыщенный цвет и блеск, становятся тусклыми и блеклыми, даже если седина еще не проявилась. «Вечерняя Москва» узнала у врача-дерматолога, трихолога, доктора медицинских наук Юлии Галлямовой, можно ли предотвратить этот процесс и сохранить красоту и здоровье волос на долгие годы.

Почему волосы тускнеют

По ее словам, потускнение волос с возрастом — это естественный физиологический процесс:

— Дело в том, что со временем количество клеток в организме, включая клетки волос, уменьшается. Самый верхний слой волоса — кутикула — отвечает за его гладкость и блеск. В молодости кутикула состоит из шести-восьми слоев, которые плотно прилегают друг к другу и хорошо отражают свет. С годами количество этих слоев сокращается до двух-трех. В результате поверхность волоса становится неровной, его отражательная способность падает, поэтому пряди становятся тусклыми и безжизненными.

Как можно повлиять на этот процесс

Полностью остановить возрастные изменения структуры волоса невозможно. Однако правильный уход способен значительно улучшить их внешний вид, заверила специалист. В этом помогут:

Профессиональный уход: существуют специальные парикмахерские процедуры, например, популярные уходы «Счастье для волос», которые насыщают стержень волоса полезными компонентами и временно «запечатывают» кутикулу.

Домашний уход: регулярное использование качественных масок, кондиционеров и несмываемых средств помогает поддерживать гладкость и блеск.

Нужно ли пить витамины

Для здоровья волос важно питание не только снаружи, но и изнутри, подчеркнула трихолог. Волосам необходимы строительные материалы и питательные вещества, поэтому в рационе обязательно должны присутствовать:

зелень и зеленые овощи — они богаты витаминами и микроэлементами;

грецкие орехи и растительные масла, например, оливковое — они являются отличным источником жирных кислот, в частности омеги-3.

— Именно эти компоненты критически важны для поддержания эластичности и блеска волос. Поэтому правильное питание и здоровый образ жизни в целом помогут сохранить красоту и здоровье волос на долгие годы, — заключила Галямова.

Между тем россияне начали стремительно лысеть в молодом возрасте. Если раньше выраженное выпадение чаще развивалось после 35–40 лет, то теперь первые признаки нередко появляются уже в 18–25 лет. Как рассказала в беседе с «ВМ» эксперт, раннее облысение у молодых людей может быть напрямую связано с их образом жизни.