Чем полезны персики и кому нельзя их есть

В России стартует сезон персиков. Этот фрукт содержит множество витаминов и минералов, однако в некоторых случаях он способен навредить здоровью. Подробнее о свойствах персика, а также о том, как его правильно выбрать, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

Чем полезны персики

Помимо того что персики обладают ярким и сладким вкусом, они несут в себе много пользы благодаря большому содержанию витаминов и микроэлементов, рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. Персики богаты:

хлорогеновой кислотой (мощный антиоксидант, который влияет на состояние иммунитета и в целом поддерживает общий уровень здоровья);

витамином C, который как раз усиливает действие антиоксидантов;

витамином А;

витаминами группы B;

витамином Е;

лютеином;

бета-каротином;

каротиноидами;

фенольными соединениями.

«К тому же при частом употреблении персиков улучшается работа сердечно-сосудистой системы и пищеварения. Витамины группы B, витамин E и бета-каротин в комплексе положительно влияют на работу сердца и качество сосудов. А большое количество пищевых волокон и клетчатка улучшают состояние пищеварительной системы и нормализуют процесс переваривания. Если у человека есть проблемы со стулом, персики обязательно должны быть в рационе», — подчеркнула диетолог.

Также персики благоприятно влияют на качество зрения и снижают риск возникновения болезней глаз, отметила эксперт:

«Из-за содержания витамина A фрукт способствует сохранению зрения. А лютеин в составе снижает риски развития различных возрастных изменений зрения».

Кому персики могут навредить

По словам специалиста, не рекомендуется есть персики людям:

с проблемами ЖКТ (так как они нарушают кислотность желудка);

сахарным диабетом (из-за повышенной сладости);

индивидуальной пищевой непереносимостью;

аллергическими реакциями;

в период обострения язвы или гастрита.

Когда лучше есть персики

При отсутствии перечисленных патологий персики можно есть без опаски, но с соблюдением простых правил, уточнила Писарева:

лучше есть их после основного приема пищи;

в первой половине дня (до 16–17 часов);

не стоит есть их на ночь;

не рекомендуется совмещать их с молочными продуктами (это может спровоцировать газообразование).

«Взрослому человеку достаточно всего двух плодов в день. Дети тоже могут есть персики при условии отсутствия аллергии и индивидуальной непереносимости, однако вводить в рацион их лучше постепенно, начиная с половинки плода», — предупредила диетолог.

Как выбирать персики:

нужно внимательно осмотреть фрукт — он должен быть без вмятин и повреждений;

хороший персик плотный, немного мягкий, без темных пятен, трещин и разломов;

цвет должен быть желто-оранжевый с градиентными, плавными переходами.

Как правильно хранить персики:

после покупки лучше извлечь фрукты из полиэтиленового пакета;

не стоит сразу мыть все плоды;

в первую очередь лучше съесть более спелые персики, а жесткие оставить до полного созревания.

«В пакете фрукт быстро испортится из-за образования конденсата, который способствует развитию плесени, — пояснила нутрициолог. — Чтобы персики быстрее поспели, можно положить их в бумажный пакет в теплое место и рядом с яблоками».

