Укрепляют сердце и зрение, но могут навредить ЖКТ: чем полезны персики и кому нельзя их есть
В России стартует сезон персиков. Этот фрукт содержит множество витаминов и минералов, однако в некоторых случаях он способен навредить здоровью. Подробнее о свойствах персика, а также о том, как его правильно выбрать, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.
Чем полезны персики
Помимо того что персики обладают ярким и сладким вкусом, они несут в себе много пользы благодаря большому содержанию витаминов и микроэлементов, рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. Персики богаты:
- хлорогеновой кислотой (мощный антиоксидант, который влияет на состояние иммунитета и в целом поддерживает общий уровень здоровья);
- витамином C, который как раз усиливает действие антиоксидантов;
- витамином А;
- витаминами группы B;
- витамином Е;
- лютеином;
- бета-каротином;
- каротиноидами;
- фенольными соединениями.
«К тому же при частом употреблении персиков улучшается работа сердечно-сосудистой системы и пищеварения. Витамины группы B, витамин E и бета-каротин в комплексе положительно влияют на работу сердца и качество сосудов. А большое количество пищевых волокон и клетчатка улучшают состояние пищеварительной системы и нормализуют процесс переваривания. Если у человека есть проблемы со стулом, персики обязательно должны быть в рационе», — подчеркнула диетолог.
Также персики благоприятно влияют на качество зрения и снижают риск возникновения болезней глаз, отметила эксперт:
«Из-за содержания витамина A фрукт способствует сохранению зрения. А лютеин в составе снижает риски развития различных возрастных изменений зрения».
Кому персики могут навредить
По словам специалиста, не рекомендуется есть персики людям:
- с проблемами ЖКТ (так как они нарушают кислотность желудка);
- сахарным диабетом (из-за повышенной сладости);
- индивидуальной пищевой непереносимостью;
- аллергическими реакциями;
- в период обострения язвы или гастрита.
Когда лучше есть персики
При отсутствии перечисленных патологий персики можно есть без опаски, но с соблюдением простых правил, уточнила Писарева:
- лучше есть их после основного приема пищи;
- в первой половине дня (до 16–17 часов);
- не стоит есть их на ночь;
- не рекомендуется совмещать их с молочными продуктами (это может спровоцировать газообразование).
«Взрослому человеку достаточно всего двух плодов в день. Дети тоже могут есть персики при условии отсутствия аллергии и индивидуальной непереносимости, однако вводить в рацион их лучше постепенно, начиная с половинки плода», — предупредила диетолог.
Как выбирать персики:
- нужно внимательно осмотреть фрукт — он должен быть без вмятин и повреждений;
- хороший персик плотный, немного мягкий, без темных пятен, трещин и разломов;
- цвет должен быть желто-оранжевый с градиентными, плавными переходами.
Как правильно хранить персики:
- после покупки лучше извлечь фрукты из полиэтиленового пакета;
- не стоит сразу мыть все плоды;
- в первую очередь лучше съесть более спелые персики, а жесткие оставить до полного созревания.
«В пакете фрукт быстро испортится из-за образования конденсата, который способствует развитию плесени, — пояснила нутрициолог. — Чтобы персики быстрее поспели, можно положить их в бумажный пакет в теплое место и рядом с яблоками».
