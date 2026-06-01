Врач призвал ежедневно употреблять конкретный фрукт для здорового старения

Диетолог Грейс Фархат заявила, что для здорового старения ежедневно необходимо употреблять один фрукт. Ее слова передает издание El Economista.

© Lenta.ru

Фархат призвала регулярно есть гранат, поскольку он положительно влияет на когнитивные функции. За их снижение с возрастом ответственны определенные воспалительные маркеры, уровень которых снижается благодаря полифенолам в составе фрукта, отметила она.

Врач напомнила, что снижение когнитивных способностей начинается в среднем возрасте, поэтому в этот период уже можно добавлять гранат в ежедневный рацион. Этот фрукт также стабилизирует артериальное давление, уменьшает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета, дополнила специалистка.

Ранее диетолог Марина Макиша перечислила продукты для профилактики инфаркта и инсульта. С этой целью она призвала включить в рацион чечевицу и фасоль.