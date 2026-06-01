Пять причин не налегать на сырую капусту и кейл

Сырая белокочанная капуста, брокколи, цветная капуста и особенно кейл давно получили статус суперфуда. Их добавляют в салаты, зеленые коктейли и детокс-программы. Однако у этой моды есть обратная сторона — и вот о ней стоит узнать всем и каждому.

Для большинства людей умеренное количество крестоцветных овощей безопасно, но ежедневное употребление больших порций в сыром виде может создавать проблемы, о которых редко говорят в популярных блогах. Важно понимать: речь не о том, что капуста вредна сама по себе. Вопрос всегда в количестве, способе приготовления и индивидуальных особенностях организма — нутрициолог Елена Мухина поделилась подробностями.

В них содержатся вещества, влияющие на щитовидную железу

Крестоцветные овощи содержат соединения, которые называют гойтрогенами. В больших количествах они способны мешать нормальному использованию йода щитовидной железой.

«Особенно это актуально для людей с дефицитом йода, гипотиреозом или уже существующими заболеваниями щитовидной железы. Одна порция салата из капусты проблем не создаст, но если ежедневно употреблять огромные миски сырого кейла, капустные смузи и зеленые соки, нагрузка может стать заметной. А вот термическая обработка большую часть этих веществ разрушает», — объясняет эксперт.

Они могут вызывать вздутие и дискомфорт

Многие замечают, что после салата из сырой капусты живот становится твердым как барабан. Причина проста: капуста богата клетчаткой и содержит сложные углеводы, которые активно перерабатываются кишечной микрофлорой. У одних людей это проходит незаметно, у других приводит к вздутию, урчанию и ощущению тяжести. Особенно часто подобное происходит при синдроме раздраженного кишечника и других чувствительных состояниях пищеварительной системы.

Кейл способен накапливать много оксалатов

Кейл часто преподносят как почти идеальную зелень, однако он содержит оксалаты — вещества, которые могут участвовать в образовании некоторых видов камней в почках у предрасположенных к этому людей.

«Это не означает, что кейл нужно исключать из рациона. Но ежедневный прием зеленых коктейлей из одного и того же набора ингредиентов — не самая удачная идея. Разнообразие в питании обычно приносит больше пользы, чем фанатичная приверженность одному продукту», — подчеркивает врач.

Сырые крестоцветные хуже усваиваются

Парадоксально, но многие полезные вещества из овощей становятся доступнее после приготовления — легкое тушение, варка на пару или запекание частично разрушает жесткие клеточные стенки и облегчает пищеварение. Кроме того, термическая обработка снижает содержание некоторых антинутриентов, которые могут мешать усвоению минералов. Поэтому тарелка приготовленной брокколи нередко оказывается для организма полезнее, чем огромная миска сырого кейла.

Так стоит ли есть капусту?

Безусловно, да. Крестоцветные овощи остаются одними из самых полезных продуктов на столе. Они содержат клетчатку, витамин С, фолаты, антиоксиданты и множество биологически активных веществ. Проблемы обычно возникают не из-за самой капусты, а из-за крайностей, как и со многими в целом полезными и правильными продуктами. Если рацион состоит из разных овощей, а часть капусты употребляется в приготовленном или квашеном виде (это еще и отличный пробиотик!), большинству людей беспокоиться не о чем.