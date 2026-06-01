Какие продукты стоит убрать из рациона летом и что лучше есть

В жаркий сезон организму требуется другой режим питания: тяжелая пища переносится хуже, а потребность в жидкости и электролитах возрастает. О том, как правильно адаптировать рацион летом, рассказала врач-диетолог Медицинского курорта Verba Христина Никифорова.

Как понять, что нужно срочно менять рацион

По словам специалиста, в жару организм начинает сигнализировать о том, что привычный режим питания необходимо пересмотреть. Есть несколько «звоночков», которые говорят о том, что текущий рацион организму не подходит, это:

тяжесть после еды;

стойкая изжога даже после привычных продуктов;

отеки к вечеру;

запоры или, наоборот, расстройства пищеварения после приема пищи.

«Если после плотного обеда вы чувствуете не сытость, а желание прилечь и не двигаться, а пульс при этом учащается, то рацион в жару стоит пересмотреть», — подчеркнула диетолог.

Как лучше питаться летом

По мнению врача, летом организму требуется более легкий режим питания. Нужно придерживаться следующих принципов:

порции стоит уменьшить примерно на треть;

количество тяжелых продуктов сократить;

основной прием пищи лучше переносить на первую половину дня, включая в завтрак сложные углеводы, белки и полезные жиры;

в течение дня стоит делать акцент на овощах, зелени, легкой рыбе, бобовых и термически обработанных овощах;

в жару лучше реже употреблять красное мясо, фастфуд с холодной газировкой и сырые крестоцветы;

в рацион стоит добавить больше кабачков, огурцов и ферментированных продуктов (например, квашеных овощей).

Однако летний рацион может различаться у жителей мегаполиса и тех, кто проводит сезон за городом, отметила диетолог.

«Постоянные перепады температур из-за кондиционеров создают для организма дополнительный стресс, поэтому горожанам стоит осторожнее относиться избытку сырых овощей в вечернее время и обратить внимание на легкие согревающие специи (имбирь, куркуму и корицу). Тем, кто летом находится за городом и больше двигается, наоборот, лучше увеличивать количество сырой клетчатки и сложных углеводов в рационе», — посоветовала специалист.

За чем еще важно следить

Особое внимание врач порекомендовала уделять водному балансу:

«Летом ориентироваться стоит не на правило "восьми стаканов", а на расчет 30–40 миллилитров воды на килограмм веса. При этом важно восполнять не только жидкость, но и электролиты. Подойдут вода комнатной температуры, компоты без сахара или отвар шиповника».

Одной из самых распространенных ошибок остается употребление большого количества воды залпом, предупредила доктор.

«Пить лучше часто и небольшими порциями — по два-три глотка каждые 15–20 минут. Иначе можно снизить концентрацию натрия в крови и спровоцировать отеки мозга», — добавила врач.

