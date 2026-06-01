Диетолог назвал неожиданный плюс сыра на ночь

Многие сторонники здорового питания стараются не есть после шести вечера, однако эксперты разрешают сделать исключение для сыра. Врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с URA.RU объяснила, почему этот продукт не только безопасно, но и полезно употреблять на ночь.

По словам эксперта, небольшой кусочек сыра способствует быстрому засыпанию. Дело в том, что сыр богат аминокислотой триптофаном — предшественником серотонина, который затем преобразуется в мелатонин, главный гормон, регулирующий циркадные ритмы.

Однако есть категории людей, которым стоит отказаться от сыра перед сном. В первую очередь это касается пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), чтобы не спровоцировать изжогу или горечь во рту. Им, как и всем остальным, важно ужинать за 1–1,5 часа до сна.

Наталья Круглова предупреждает, что сыр — продукт калорийный, поэтому разовая порция не должна превышать 30–40 граммов. Тем, кто следит за весом, лучше выбирать нежирные сорта (до 20% жирности) и не забывать учитывать общее количество насыщенных жиров в дневном рационе. При похудении диетолог советует ограничиваться примерно 40 граммами сыра в день.