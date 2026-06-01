Эксперт рассказал, могут ли антидепрессанты вызвать бесплодие

Репродуктолог Мария Твердикова рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», могут ли антидепрессанты вызвать бесплодие. По словам врача, некоторые препараты могут влиять, например, на сексуальную функцию: снижать либидо, затруднять оргазм, вызывать эректильную или эякуляторную дисфункцию. Но это вопрос именно взаимодействия людей, а не доказательство того, что сам по себе препарат является причиной бесплодия.

© Чемпионат.com

«Антидепрессанты точно не типичная первая причина бесплодия, которую ищут у пары. Гораздо чаще встречается возрастной фактор, нарушение овуляции и другие соматические причины. Если пара планирует беременность и один из партнёров принимает антидепрессанты, то, безусловно, это очень важная для врача информация, её важно учесть», — сказала эксперт.

При этом курение, употребление алкоголя, недосып, стресс намного сильнее влияют на ухудшение репродуктивной функции обоих полов, нежели антидепрессанты.