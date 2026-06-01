Профессор назвал три способа повысить уровень тестостерона без лекарств

С возрастом уровень главного мужского гормона неизбежно снижается, однако не каждый случай требует врачебного вмешательства. Доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин в беседе с aif.ru рассказал, как мужчинам можно повысить уровень тестостерона без лекарств.

Во-первых, это спорт. Эффективны силовые тренировки 3–4 раза в неделю в сочетании с высокоинтенсивным интервальным тренингом — короткие спринты по 30–60 секунд на пределе возможностей.

Положительный эффект оказывают снижение веса и висцерального жира. Уменьшение массы тела всего на 5–10% повышает уровень тестостерона на 2–3 нмоль/л.

Также следует снизить показатели глобулина, связывающего половые гормоны. Добиться этого можно, ограничив сахар и быстрые углеводы.

Заместительная терапия тестостероном, по словам профессора, требуется только при лабораторно подтверждённом гипогонадизме и наличии симптомов, таких как снижение либидо, хроническая утомляемость, депрессия, потеря сил и мышечной массы, остеопороз. Начинать такую терапию без анализов опасно.