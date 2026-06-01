Врач рассказал о привычках, приводящих к инсульту

Самая плохая привычка, от которой случаются инсульты — это привычка не следить за давлением, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с «Лентой.ру».

Врач отметил, что многие привыкли не мерить давление или сбивать его таблеткой и не обращать дальше внимания на недуг. Однако поступать надо иначе: если давление систематически повышено, то нужно обратиться к врачу, который выпишет систему лекарств на утро и вечер, объяснил Умнов.

Кроме того, доктор предупредил, что систематическое употребление в больших количествах любой сладкой продукции повреждает сосуды изнутри. Умнов подчеркнул, что нужно быть очень аккуратным и не злоупотреблять сладкими блюдами, различными лакомствами. Особенно усугубляется ситуация, если человек ведет малоподвижный образ жизни, из-за чего замедляется кровообращение, нарушается обмен веществ, повышается риск диабета, ожирения, высокого давления.

«Второй плохой привычкой является то, что, как правило, люди едят все подряд, что захочется, то есть не вдумываются в содержание своего рациона, не оценивают содержание полезных элементов в своей тарелке. Могут есть котлеты с пюрешкой, омлеты, булочки, запивая все это сладким компотом, но при этом совершенно не употребляя в пищу полезные крупы, свежие овощи, зелень. То есть не думая о том, насколько их питание сбалансированное», — предупредил Умнов.

Врач добавил, что курение спазмирует сосуды и образует бляшки. Он пояснил, что человек может быть худым курильщиком и думать, что с ним все в порядке, а на самом деле курильщик получает целый букет проблем от спазмов сосудов до гормонального сбоя. То же самое, по его словам, можно сказать и об алкоголе, потому что систематическое употребление алкоголя это всегда нарушение сердечного ритма, обезвоживание, перепады давления.

«Привычка стрессовать, решать вопросы скандалами, конфликтовать и реагировать на все раздражители резко, с криком, плачем и внутренним потрясением — это прямой удар по сосудам, такие люди чаще страдают бессонницей, что тоже провоцирует нарушение сердечного ритма, давления, подрывает нормальное функционирование организма. Если у человека систематически высокий пульс, то нежелательно употреблять более одной чашки кофе в день», — указал Умнов.

Ранее врач-терапевт Дмитрий Демидик предупредил, что в естественных прудах и озерах может быть благоприятная среда для размножения бактерий, вирусов и паразитов. Врач призвал не купаться в таких водоемах, если они специально не предназначены для этого.