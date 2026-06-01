Как правило «не есть после шести» мешает снизить вес

Популярное правило о запрете на еду после 18:00 не помогает снизить вес, напротив, может обернуться метаболическим стрессом и вечерними перееданиями. Для эффективного похудения важен не конкретный час ужина, а общий суточный калораж и интервал между последним приемом пищи и сном, сообщила ТАСС кандидат медицинских наук, врач-диетолог и эндокринолог Ирина Татарникова.

"Ложиться спать голодным - плохая идея. Если человек возвращается домой поздно и терпит голод, воспринимая это как подвиг, организм испытывает сильный стресс. Это ухудшает качество сна и резко усиливает аппетит на следующий день, что в итоге заканчивается не снижением веса, а вечерними срывами", - пояснила эксперт.

По ее словам, жир откладывается не из-за приема пищи в 19:00 или 20:00, а из-за хронического избытка калорий в течение дня. Время ужина стоит подбирать под собственный график: оптимально - за 2-3 часа до сна. Не менее важен и состав тарелки - предпочтение лучше отдавать белку и клетчатке.

"Есть после 18:00 можно и нужно, особенно если вы поздно ложитесь. Идеальный вариант - рыба с овощами, омлет с салатом или индейка с гречкой. Главное - не превращать вечерний прием пищи в компенсацию за весь день, когда человек пропускает завтрак и обед, а ночью съедает суточную норму", - добавила собеседница агентства.

Врач подчеркнула, что один плотный ужин в 18:00 может оказаться даже вреднее, чем легкий перекус перед сном. Чтобы не доводить себя до сильного голода к вечеру, Татарникова рекомендует распределять еду равномерно. Можно также устроить легкий полдник или перекус в 16:00-17:00, если планируется поздний ужин и вы плохо переносите чувство голода - это поможет не переесть во время финального приема пищи. В таком случае ужин будет осознанным и легким и не перегрузит желудочно-кишечный тракт перед сном, резюмировала эксперт.