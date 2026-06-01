Трихолог рассказал, опасны ли популярные скрабы для кожи головы

Скраб для кожи головы может навредить. Врач-дерматовенеролог-трихолог клиники «Доктор волос» Олеся Быданова в беседе с «Чемпионатом» рассказала, почему скрабы для кожи головы полезны далеко не всем и при каких условиях они могут нанести вред вместо обещанного эффекта.

© Чемпионат.com

Эксперт подтверждает, что при правильном применении скрабы действительно помогают удалить излишки кожного сала, остатки стайлинговых средств и улучшить состояние кожи благодаря механическим частицам (сахар, соль, гранулы). Однако это средство имеет узкие профилактические показания и не является лекарством от выпадения волос, перхоти или шелушения.

Главные риски при использовании скрабов:

повреждение эпидермиса. Слишком интенсивное отшелушивание приводит к раздражению, покраснению и зуду, особенно у обладателей чувствительной кожи;

аллергические реакции. Они могут проявиться не сразу, а спустя несколько дней или даже недель после начала использования — это реакция замедленного типа. Симптомы: зудящая сыпь, отёк, покраснение;

пересушивание и эффект «бумеранга». Частое применение стимулирует выработку кожного сала, из-за чего кожа головы становится ещё жирнее, а перхоть может усилиться.

Кроме того, у многих покупателей завышены ожидания: скраб не лечит уже возникшие проблемы с волосами и кожей. Выпадение волос, перхоть и другие состояния требуют обращения к дерматологу или трихологу. В клиниках применяются индивидуально подобранные методы: наружные препараты, инъекции, лазерные процедуры, газожидкостный пилинг, фототерапия и массаж.

Если вы все же решили использовать скраб, Олеся Быданова советует выбирать продукты без агрессивных ингредиентов, применять средство не чаще 1–2 раз в неделю (при сухой коже — реже), при появлении любых неприятных симптомов сразу прекратить использование и обратиться к врачу.