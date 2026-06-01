Названы группы лекарств, которые могут вызывать сонливость

Основные лекарства, которые вызывают сонливость — это антигистаминные препараты первого поколения, бензодиазепины (препараты для лечения панических атак, тревоги и нарушений сна), некоторые антидепрессанты, миорелаксанты центрального действия (применяют при мышечных спазмах, остеохондрозе и травмах), противоэпилептические средства и опиоидные анальгетики, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

По словам доктора, сонливость возникает, когда лекарство проникает через гематоэнцефалический барьер (защитный «фильтр» мозга) и влияет на нейромедиаторы — вещества, передающие сигналы между нервными клетками.

«Антигистаминные препараты I поколения (димедрол, супрастин, тавегил) блокируют не только гистаминовые, но и холинергические рецепторы в ретикулярной формации ствола мозга — зоне, отвечающей за бодрствование. Бензодиазепины (диазепам, золпидем, зопиклон) усиливают действие ГАМК — главного тормозного медиатора центральной нервной системы (ЦНС). Нейроны «замедляются», наступает расслабление и сонливость. Некоторые антидепрессанты (амитриптилин, миансерин, тразодон) блокируют гистаминовые Н1- и альфа1-адренорецепторы в мозге, что дает седативный эффект. Миорелаксанты центрального действия (толперизон, тизанидин) снижают мышечный тонус через воздействие на спинной и головной мозг, параллельно вызывая общую заторможенность. Противоэпилептические средства (габапентин, прегабалин) также усиливают ГАМК, а опиоидные анальгетики (трамадол, кодеин) активирует опиоидные рецепторы в ЦНС, угнетая ретикулярную активирующую систему», — рассказала доктор.

Даже «безопасный» препарат может вызвать выраженную седацию при определенных условиях: возраст старше 65 лет, одновременный прием трех и более препаратов, печеночная или почечная недостаточность, прием алкоголя или других депрессантов ЦНС и индивидуальная чувствительность.