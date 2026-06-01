Врач назвал первый сигнал высокого холестерина

Неочевидные признаки высокого холестерина перечислила кардиолог-аритмолог Ольга Стойко. По ее словам, атеросклероз "хоть и не болит", но он часто проявляет себя странными мелочами, которые мы игнорируем.

© Российская Газета

"Пациент говорит, что у него холестерин 8.5, но он ничего не чувствует. Сосуды уже в опасности, кровь плохо доходит до конечностей из-за суженных артерий, если вы часто ощущаете зябкость, у вас холодные руки или ноги", - объяснила врач в своем ТГ-канале.

Кроме того, насторожить должен такой признак, как забывчивость и сложности со сосредоточением, которые порой мы списываем на недосып или возраст.

"На деле атеросклероз сонных артерий медленно "отключает" участки мозга. Еще один сигнал - тяжесть в ногах к вечеру. Не отеки, а именно чувство "налитости", а также судороги в икрах ночью - ранний признак атеросклероза", - подчеркнула Ольга Стойко.

Звон в ушах, "мурашки" или онемение пальцев, учащенное сердцебиение при подъеме по лестнице - также в числе признаков, на которые стоит обратить внимание, но это часто упускают.

Врач отметила, что у 80% людей с высоким холестерином до инфаркта может и не быть симптомов.

"Ждать их нельзя, нужно нормализовать холестерин", - пишет врач.

Ранее кардиолог Константин Крулев ответил на вопрос, надо ли экстренно снижать повышенное давление. Надо, если повышение давления сопровождается, например, одышкой или болью в грудной клетке. В ином случае торопиться не стоит. Подробности - в материале "РГ".