Как определить фастфуд, который не ударит по здоровью

Фастфуд не всегда несет серьезную угрозу здоровью, поскольку к быстрому питанию относится не только ужасающее комбо из бургера, картошки фри и колы.

«Приемлемый фастфуд - это блюда, в которых сохранена структура исходного продукта и вы визуально можете распознать ингредиенты. Качественная шаурма или греческий гирос - вполне хороший вариант, если убрать майонезный соус, оставив только запеченное мясо, свежие овощи и лаваш. Замечательной альтернативой бургеру могут быть японские онигири, простые роллы, поке или боулы, в основе которых рис, рыба, водоросли и зелень. Чем понятнее состав, тем безопаснее блюдо», — сообщила «Свободной Прессе» диетолог, нутрициолог Виктория Кострова.

Полное табу на ультрапереработанную еду необходимо при любых нарушениях углеводного обмена: сахарном диабете, преддиабете и выраженной инсулинорезистентности.

«Обилие тяжелых жиров, специй и добавок способно нанести значительный урон здоровью при панкреатите, жировом гепатозе, проблемах с желчным пузырем и при воспалительных заболеваниях кишечника. Отказаться от быстрой еды нужно при гипертонии и подагре, ведь избыток натрия (коего в фастфуде обычно с избытком) моментально задерживает жидкость и повышает давление», - отметила диетолог.

Для здорового человека фастфуд допустим как редкое исключение, а не регулярный формат питания.