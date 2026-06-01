Как определить фастфуд, который не ударит по здоровью

Визуально можно распознать: назван способ определить фастфуд, который не ударит по здоровью
Фастфуд не всегда несет серьезную угрозу здоровью, поскольку к быстрому питанию относится не только ужасающее комбо из бургера, картошки фри и колы.
«Приемлемый фастфуд - это блюда, в которых сохранена структура исходного продукта и вы визуально можете распознать ингредиенты. Качественная шаурма или греческий гирос - вполне хороший вариант, если убрать майонезный соус, оставив только запеченное мясо, свежие овощи и лаваш. Замечательной альтернативой бургеру могут быть японские онигири, простые роллы, поке или боулы, в основе которых рис, рыба, водоросли и зелень. Чем понятнее состав, тем безопаснее блюдо», — сообщила «Свободной Прессе» диетолог, нутрициолог Виктория Кострова.
Полное табу на ультрапереработанную еду необходимо при любых нарушениях углеводного обмена: сахарном диабете, преддиабете и выраженной инсулинорезистентности.
«Обилие тяжелых жиров, специй и добавок способно нанести значительный урон здоровью при панкреатите, жировом гепатозе, проблемах с желчным пузырем и при воспалительных заболеваниях кишечника. Отказаться от быстрой еды нужно при гипертонии и подагре, ведь избыток натрия (коего в фастфуде обычно с избытком) моментально задерживает жидкость и повышает давление», - отметила диетолог.
Для здорового человека фастфуд допустим как редкое исключение, а не регулярный формат питания.
«Если ваш базовый рацион состоит из цельных продуктов, нормального белка, овощей, круп, бобовых и хороших жиров, то один бургер или шаурма раз в 2-3 недели не навредят здоровью. Но если фастфуд появляется несколько раз в неделю, это уже вредная привычка. В таком режиме быстрая еда начинает вытеснять нормальные приемы пищи и существенно снижает качество рациона. Для вашего же здоровья постарайтесь не превращать фастфуд в привычку, вытесняющую полноценные приемы пищи. Если все же вы оказались в заведении быстрого питания, постарайтесь минимизировать вред, отказавшись от фритюра, десертов и сладких напитков. А после перекуса обязательно прогуляйтесь быстрым шагом в течение 20-30 минут, это поможет вашим мышцам утилизировать резкий скачок глюкозы в крови», - резюмировала нутрициолог.