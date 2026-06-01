Почему любителям линз стоит бояться обычной воды

Эксперт предупредила, что сочетание контактных линз и воды создаёт риск развития акантамебного кератита – тяжёлого паразитарного воспаления роговицы, которое при несвоевременном лечении может привести к необратимому снижению зрения или слепоте.

Сочетание контактных линз и воды может представлять серьёзную угрозу для здоровья глаз, предупредила ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева. По её словам, речь идёт о риске развития акантамебного кератита – тяжёлого паразитарного воспаления роговицы, вызываемого микроскопической амёбой Acanthamoeba.

Эти простейшие организмы широко распространены в окружающей среде: они обитают в водопроводной воде, бассейнах, озёрах, почве и даже в системах кондиционирования. Особенную опасность представляет их устойчивость: амёбы способны образовывать цисты, которые выживают в дезинфицирующих растворах и могут сохраняться годами. При попадании в благоприятные условия, например, на травмированную роговицу под контактной линзой, паразит начинает проникать вглубь тканей, повреждая клетки роговой оболочки.

Заболевание отличается сложностью лечения: терапия часто требует месяцев применения специальных капель, которые могут быть токсичны для глаз, а в ряде случаев необходима пересадка роговицы. Несмотря на активное лечение, исход не всегда благоприятен – возможно значительное и необратимое снижение зрения или даже полная слепота.

Как линзы создают условия для заражения?

Контактные линзы, особенно при нарушении правил эксплуатации, создают идеальные условия для развития инфекции. Они могут механически переносить возбудителя с рук или из раствора на поверхность глаза, а пространство между линзой и роговицей становится тёплой и влажной средой, благоприятной для размножения амёбы. Даже микроскопические повреждения роговицы, неизбежные при длительном ношении или неправильном подборе линз, служат входными воротами для инфекции.

Основным фактором риска остаётся контакт линз с водой. Эксперт подчеркнула, что категорически не рекомендуется мыться, плавать или принимать душ, не снимая линзы. Также запрещено промывать линзы или контейнер водопроводной или любой другой нестерильной водой. Нарушение режима ношения и гигиены – вторая по значимости причина: сон в линзах, не предназначенных для ночного ношения, превышение срока эксплуатации, использование просроченного раствора или недостаточная очистка линз повышают вероятность развития осложнений.

Тревожные симптомы и меры профилактики

Тревожными симптомами, требующими немедленного обращения к врачу, являются сильная боль в глазу, сохраняющееся покраснение после снятия линз, светобоязнь, слезотечение и ощущение инородного тела. При появлении таких признаков необходимо снять линзы и срочно обратиться к офтальмологу, обязательно сообщив о факте ношения контактных линз.

Для безопасного использования контактных линз специалист рекомендует соблюдать ряд правил: тщательно мыть и насухо вытирать руки перед контактом с линзами, использовать только свежий стерильный многофункциональный раствор, менять контейнер не реже одного раза в месяц, строго придерживаться назначенного режима ношения, снимать линзы перед любым контактом с водой и регулярно проходить профилактические осмотры у офтальмолога не реже одного раза в год.