Психиатр описал замкнутый круг заедания стресса

Большинство говорит о фастфуде с точки зрения калорий и холестерина. Но есть и другие опасные моменты у такого рациона.

«Я расскажу о том, что вижу в кабинете и что гораздо опаснее - о том, что фастфуд делает с психикой и пищевым поведением. Начну с неочевидного. Фастфуд вреден не только составом. Он вреден тем, как устроен. Комбинация соли, сахара и жира в точно выверенных пропорциях буквально взламывает систему вознаграждения в мозге - ту самую, которая отвечает за удовольствие и привыкание. Дофамин выбрасывается быстро, ощущение приятное, мозг запоминает: «вот что помогает, когда плохо». Именно поэтому люди тянутся к бургеру не когда голодны, а когда тревожно, устали или поссорились», — сообщила «Свободной Прессе» врач психиатр-нарколог Марина Калюжная.

Врач отметила, что на консультациях регулярно видит людей, которые приходят с запросом «я не могу контролировать еду» - и за этим почти всегда стоит одна история: еда стала главным способом справляться с эмоциями.

«Фастфуд здесь особенно коварен, потому что он доступен, быстр и работает как «скорая помощь» при стрессе. Формируется компульсивный паттерн: тревога - бургер - облегчение - стыд - снова тревога. Круг замкнулся. Честнее задать себе другой вопрос: зачем я иду за фастфудом прямо сейчас? Если ответ «я голоден» - окей. Если ответ «мне плохо и я хочу почувствовать себя лучше» - это сигнал, что еда начала выполнять функцию, для которой она не предназначена. И это уже разговор не о калориях, а о том, как вы справляетесь со стрессом в принципе», - резюмировала психиатр-нарколог.

