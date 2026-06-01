Врач раскрыла неожиданную опасность питья кофе натощак

Врач-невролог, доцент кафедры неврологии Пироговского университета Инна Филатова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о негативном влиянии кофе натощак, особенно в условиях недосыпа и хронического стресса.

По ее словам, кофеин повышает уровень гормона стресса кортизола, что сказывается на нервной, сердечно-сосудистой системах и организме в целом.

Эффект наиболее выражен при приеме кофе натощак, на фоне недосыпа, стресса или в высоких дозах. У некоторых пациентов это может усиливать тревожность, провоцировать тахикардию, ухудшать вариабельность вегетативной нервной системы, нарушать качество сна и усиливать хронический стрессовый фон.

Кофеин перегружает гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось (ГГН-ось), которая отвечает за адаптацию организма к раздражителям. Кроме того, кофеин может ухудшать состояние пациентов с мигренью, тревожными расстройствами и нарушениями сна.

