Почему длительное сидение опасно даже для активных людей

Сидячий образ жизни разрушает организм. Длительное сидение вредит обмену веществ, кровообращению и осанке — даже тем, кто регулярно занимается спортом.

Ученые подчёркивают, что малоподвижный образ жизни — это не то же самое, что физическая неактивность. Человек может совершать утреннюю пробежку, а затем восемь часов просидеть за рабочим столом. Упражнения не компенсируют полностью последствия длительного сидения.

Когда тело долго находится в покое, снижается активность скелетных мышц, ухудшается усвоение глюкозы, замедляется метаболизм жиров, ухудшается кровоток, снижается доставка кислорода к тканям, со временем развивается инсулинорезистентность и повышается давление. Добавляются боли в шее, плечах и пояснице, а также снижение концентрации и энергии.

По словам экспертов, достаточно вставать и двигаться всего две-пять минут каждые 30-60 минут. Это улучшает метаболизм глюкозы и снижает риски.

Полезны прогулки в обед, стояние во время телефонных разговоров, совещания на ходу, столы с регулируемой высотой. Исследования показывают, что такие меры сокращают время сидения на 1-1,5 часа в день и улучшают самочувствие.