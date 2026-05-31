Эндокринолог подсказал простой тест для оценки скорости старения

Вам понадобятся только стул и секундомер. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о простом тесте, который помогает заранее оценить скорость старения организма и риск потери мобильности.

Человеку необходимо пять раз подряд встать со стула и снова сесть, не используя руки. Результат менее 10 секунд считается хорошим. Показатель от 10 до 15 секунд сигнализирует о необходимости уделять больше внимания физической активности. Если же на тест уходит более 15 секунд, это может указывать на высокий риск проблем с подвижностью.

По словам врача, скорость выполнения упражнения отражает состояние мышц ног, баланс и сенсомоторный контроль.

«Ухудшение этих функций часто незаметно, пока не становится слишком поздно», — отметила Павлова.

Она добавила, что снижение подвижности значительно повышает риск утраты самостоятельности в пожилом возрасте.

Для поддержания и улучшения мобильности специалист рекомендует ходьбу в умеренном или быстром темпе, силовые тренировки и упражнения на стабильность. Даже простая ежедневная активность, подчеркнула эндокринолог, способна снизить риски и сохранить качество жизни на долгие годы.