Онколог ответил, что снижает риск развития рака

Физическая активность, грудное вскармливание и отказ от курения помогают снизить риск развития рака. Об этом рассказал ТАСС к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии №1 им. В.С. Маята ИХ Пироговского университета Дмитрий Шаповалов.

«Образ жизни с доказанной защитой: физическая активность от 150 мин/неделю (снижает риск рака толстой кишки, груди, эндометрия), грудное вскармливание (каждый год лактации уменьшает риск рака груди на 4%), отказ от курения», — сказал Шаповалов.

Он отметил, что последний фактор может помочь избежать рака не только легких, но и шейки матки, поскольку никотин подавляет местный иммунитет против ВПЧ (вируса папилломы человека).