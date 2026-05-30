Врач рассказал, когда гормон стресса кортизол работает на ваше здоровье

В последние годы гормон кортизол стал почти демонизированным понятием. В социальных сетях его обвиняют во всём — от набора веса до хронической усталости и выгорания. Однако такая интерпретация упрощает сложную физиологию и уводит от понимания реальных причин проблем со здоровьем. Кортизол не враг, а один из ключевых гормонов адаптации, без которого человек просто не выжил бы. Об этом «МК» рассказала гастроэнтеролог-гепатолог Светлана Бирюкова.

Кортизол вырабатывается надпочечниками и играет центральную роль в реакции организма на стресс. Этот гормон регулирует уровень глюкозы в крови, поддерживает артериальное давление, участвует в противовоспалительных процессах и влияет на работу иммунной системы.

Именно благодаря кортизолу человек просыпается утром. В норме его уровень достигает пика в первые часы после пробуждения, помогая организму «включиться» в активность. Этот же механизм обеспечивает способность справляться с физическими и умственными нагрузками в течение дня. Как отмечает Светлана Бирюкова, «проблема не в самом кортизоле, а в том, что его ритмы нарушаются»:

«В клинической практике всё чаще встречаются пациенты с нарушенным суточным профилем этого гормона. Вместо естественного снижения к вечеру уровень кортизола остаётся повышенным, что проявляется тревожностью, проблемами со сном, постоянным чувством усталости и трудностями с концентрацией. В таких случаях речь идёт уже не о нормальной адаптации, а о хронической перегрузке организма».

Одной из ключевых причин таких нарушений исследователи называют образ жизни. Хронический недосып, постоянный информационный шум, нерегулярное питание и избыток стимуляторов вроде кофе создают для организма ситуацию, в которой система стресса не успевает «выключаться». Когда человек живёт в режиме постоянной мобилизации, кортизол перестаёт работать как защитный механизм и становится фактором риска.

При этом важно понимать: высокий кортизол не всегда означает патологию. Кратковременные подъёмы уровня этого гормона, например, во время тренировки или в ответ на острую стрессовую ситуацию физиологичны и даже полезны. Они запускают процессы адаптации, улучшают выносливость и помогают организму справляться с нагрузкой. Проблема возникает тогда, когда стресс становится фоновым состоянием. Попытки «снизить кортизол любой ценой» часто приводят к противоположному эффекту. Жёсткие диеты, чрезмерные ограничения, бесконтрольный приём добавок и резкие изменения образа жизни создают дополнительный стресс для организма. Нельзя бороться со стрессом через ещё больший стресс: это лишь усугубляет дисбаланс.

Вместо этого специалисты предлагают рассматривать регуляцию кортизола как часть комплексной работы с организмом. В первую очередь это касается режима сна. Именно во время качественного ночного отдыха происходит восстановление гормонального баланса. Даже незначительные нарушения сна способны смещать суточные ритмы кортизола и усиливать тревожность.

Не менее важен и фактор питания. Длительные перерывы между приёмами пищи, резкие скачки глюкозы и дефициты нутриентов создают для организма дополнительную нагрузку. В таких условиях кортизол начинает выполнять компенсаторную функцию, поддерживая уровень энергии, но одновременно усиливая чувство внутреннего напряжения.

Отдельное внимание стоит уделить состоянию желудочно-кишечного тракта. Хроническое воспаление, нарушения микробиома и проблемы с усвоением питательных веществ могут поддерживать высокий уровень стресса на физиологическом уровне. Организм не разделяет психологический и биологический стресс: для него это единая система.

В конечном итоге задача не в том, чтобы «подавить» кортизол, а в том, чтобы вернуть ему нормальную функцию — помогать организму адаптироваться, а не истощать его. Это требует не быстрых решений, а последовательной работы с базовыми факторами: сном, питанием, уровнем физической активности и общим образом жизни.