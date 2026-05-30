Каких ошибок стоит избегать людям с повышенным давлением

Люди с повышенным давлением должны быть внимательны к своему утреннему распорядку и избегать того, что может спровоцировать неприятный скачок.

«Давление может повыситься при резком подъеме с кровати – из-за прилива крови к голове. Лучше минут пять спокойно потянуться в постели. Провоцирует спазмы крепкий кофе натощак. Его необходимо заменить на стакан теплой воды с лимоном», — рассказала «Свободной Прессе» геронтолог Анна Шелобанова.

Инсулиновый скачок практически обеспечен, если позавтракать сладкой кашей быстрого приготовления, также отметила врач. Лучше отдавать предпочтение каше долгой варки и добавлять в нее минимум сахара.

«Не стоит утром принимать холодный душ. Это огромный стресс для сосудов. Его лучше заменить на комфортный теплый душ», - посоветовала геронтолог.

Ранее в новостях назывались пять опасных утренних ошибок для людей с высоким давлением.