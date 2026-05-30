Как прогулки по природным тропам влияют на мозг

Ученые доказали, что на работу мозга положительно влияют прогулки по лесу. «Вечерняя Москва» связалась с врачом-неврологом Эльмирой Зайнетдиновой и выяснила, какие именно факторы улучшают когнитивные функции.

В Университете Юты в ходе эксперимента выяснили, что люди, которые проводили время, прогуливаясь среди деревьев, лучше справляются с планированием и принятием решений.

Пребывание в природной среде действительно положительно влияет на улучшение внимания, скорость обработки информации и память, — подтвердила Эльмира Зайнетдинова.

К таким же данным пришли ученые в Мичигане и в Чикаго. По словам экспертов, улучшение когнитивных функций происходит в связи с тем, что в лесу снижается уровень стресса и улучшается кровоснабжение той части мозга, которая связана с памятью и обучением.

Гиппокамп — это небольшой участок органа, расположенный в височной области. При прогулках усиливается кровоток, что способствует получению органом большего количества полезных веществ для обновления нейронных связей, — объяснила врач.

Также благодаря этому новые воспоминания закрепляются легче, улучшается способность учиться.

На мозг влияют не только свежий воздух и физическая активность, но и интересный и насыщенный маршрут, который улучшает познавательную нагрузку мозга. По словам врача-невролога, когнитивный эффект достигается при регулярных прогулках или даже после одной длинной.

Эльмира Зайнетдинова назвала и другие природные ландшафты, которые помогут улучшить работу мозга. Так, береговая линия и вода снижают тревожность и задействуют сенсорные стимулы, которые положительно влияют на сон. Горные районы стимулируют пространственное мышление и сильнее включают в работу системы контроля движения. Просторные луга, которые открывают перед нами широкие зрительные перспективы, помогают мозгу восстановить концентрацию внимания без сенсорной перегрузки.

