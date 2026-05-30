Доктор объяснил, можно ли действительно умереть от страха

Смерть от страха — не просто метафора, а реальный медицинский сценарий. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам хирурга, страх является сильнейшим стрессом для организма. В критический момент надпочечники мгновенно выбрасывают критическую дозу адреналина. Это запускает цепную реакцию: сосуды резко сужаются, возникает дефицит кислорода в тканях. Особенно опасны спазмы коронарных (сердечных) и мозговых артерий.

Давление скачкообразно растёт, нагрузка на миокард увеличивается в несколько раз за секунды. Одновременно адреналин нарушает электрическую проводимость сердца, вызывая аритмию. В самых тяжёлых случаях развивается фибрилляция желудочков — хаотичное сокращение, при котором сердце перестаёт качать кровь, и наступает клиническая смерть.

Умнов отметил, что риск летального исхода многократно возрастает, если у человека уже были проблемы с сердцем (диагностированные или на ранних стадиях). Единственный способ предотвратить трагедию, по мнению врача, — изначально не рисковать и по возможности избегать ситуаций, способных вызвать запредельный испуг.