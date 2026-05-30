Врач назвал главного предвестника инсульта

Инсульт редко приходит внезапно, предупредила невролог «Скандинавского Центра Здоровья» Татьяна Хребтова. Главного предвестника смертельно опасной патологии она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

Главным предшествующим инсульту симптомом Хребтова назвала ТИА — транзиторную ишемическую атаку.

«ТИА, больше известная как микроинсульт, представляет собой эпизод временного нарушения кровотока в одном из участков головного мозга. Причиной этого является закупорка или спазм сосуда мелким тромбом. Из-за этого кровь перестает нормально доходить до клеток и появляются симптомы, как при настоящем инсульте», — объяснила невролог.

Врач подчеркнула: коварство ТИА заключается в том, что через несколько минут или часов организм самостоятельно растворяет тромб, кровоток восстанавливается, а проявления патологии исчезают. Человеку кажется, что «все прошло само», поэтому он не обращается за медицинской помощью. На деле же каждый пятый пациент после микроинсульта переносит полноценный инсульт в ближайшие 90 дней. Особенно высокий риск приходится на первые 48 часов.

Хребтова отметила, что вероятность развития ТИА и последующего инсульта выше у людей с гипертонией, мерцательной аритмией, сахарным диабетом, повышенным уровнем холестерина и ожирением. Сильно повышают риски курение, малоподвижный образ жизни, употребление алкоголя и хронический стресс, добавила доктор.

Ранее ученые из Политехнического университета Макао установили, что для существенного снижения риска развития инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний взрослым может требоваться значительно больше физической активности, чем рекомендуют современные нормы. Они отметили, что для этого необходимо от 560 до 610 минут активности в неделю.