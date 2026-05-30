Сколько кофе можно пить без вреда для сердца

Кофе не навредит сердцу, если выпивать не больше трёх чашек в день, рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

В беседе с изданием «Газета.Ru» она пояснила, что у тех, кто пьёт кофе редко, давление может подняться на 5—10 мм рт. ст. Но при ежедневном умеренном употреблении сосуды перестают реагировать и стойкой гипертонии не возникает.

По словам врача, безопасная доза для взрослого — до 400 мг кофеина в сутки, три — пять чашек, для беременных — не более 200 мг. Но доза индивидуальна и зависит от генетики, болезней сердца и лекарств.

В жару кофеин усиливает риск обезвоживания, поэтому стоит выпивать дополнительный стакан воды и ограничиться одной-двумя чашками в день. Кофе противопоказан при неконтролируемой гипертонии и обострениях сердечно-сосудистых заболеваний, заключила эксперт.

Ранее основатель кофейной компании Macondo Алехандро Хилон рассказал, что низкокачественный кофе вреден для здоровья и часто вызывает изжогу.

