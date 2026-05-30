Эксперт раскрыла главную опасность ранних арбузов

Главная опасность ранних арбузов — не нитраты, а бактерии и неправильное хранение. Об этом заявила эксперт Университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова.

По её словам, арбуз — идеальная среда для микробов из-за воды и сахаров. Если плод лежит на жаре, имеет трещины или повреждения, риск кишечных инфекций выше, чем риск отравления «химией».

Особенно опасно покупать уже разрезанные арбузы: на сладкой мякоти бактерии размножаются мгновенно, особенно если нож был грязным, а храниться плод без охлаждения.

При этом риск повышенного содержания нитратов у ранних арбузов действительно существует. Особенно чувствительны к этому дети, беременные женщины и люди с заболеваниями ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.

Эксперт советует покупать арбузы только в официальных точках, выбирать целые плоды без вмятин и не есть их в больших количествах после долгого хранения на жаре.

