Названы два сока, с которыми нельзя смешивать алкоголь

Ананасовый и грейпфрутовый соки усиливают негативное влияние алкоголя на организм, рассказал «Газете.Ru» врач-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.

«Некоторые цитрусовые, прежде всего грейпфрут, способны влиять на работу ферментных систем печени и кишечника. В грейпфруте содержатся вещества, которые подавляют активность ряда ферментов, участвующих в переработке различных веществ, включая алкоголь и многие лекарственные препараты. Из-за этого часть токсических продуктов обмена может дольше циркулировать в организме. В первую очередь речь идет об ацетальдегиде – это токсичный продукт распада этанола, который во многом и отвечает за повреждающее действие алкоголя на печень, сосуды, нервную систему. Если процессы метаболизма замедляются, токсическая нагрузка на организм потенциально увеличивается», — объяснил врач.

Сладкие соки, в том числе ананасовый, тоже могут косвенно усиливать негативный эффект алкоголя.